ЦИК: страхование здоровья членов избиркомов на голосовании не предусмотрено законом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законодательство не предусматривает страхование здоровья членов избирательных комиссий на случай заболевания в ходе любых избирательных кампаний, в том числе и на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе прямой линии, организованной ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" во вторник.

"К сожалению, здесь мы столкнулись с законодательством, которое запретило нам тратить деньги, выделенные из федерального бюджета, на такие меры, как страхование. Хотя, в принципе, мы этот вопрос поднимаем, обсуждаем, и не только в этом году", - сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, возможно ли страхование членов комиссий на случай заражения коронавирусом.

По ее словам, ЦИК пытается обсудить с законодателями тему страхования членов комиссий уже давно. "Может быть, нас пока не очень внимательно слушали. В любом случае мы понимаем, что те меры, которые мы приняли, реально страхуют от рисков серьезных. В любом случае страхование это вещь психологическая. Подчеркну, что законодательство пока не позволяет нам пока такую меру принять", - отметила секретарь ЦИК.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.