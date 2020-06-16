Песков: во время голосования по конституции примут все меры безопасности против COVID-19

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Кремль не сомневается, что во время голосования по конституции будут приняты все меры безопасности, связанные с недопущением распространения коронавируса. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "ЦИК работает в очень тесном сотрудничестве с ведомством Анны Поповой (Роспотребнадзором - прим. ТАСС), и все шаги согласовываются с этим ведомством".

"Конечно, одним из приоритетов остается забота о здоровье и безопасности людей - и тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование, это константа в подходе. Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, у нас нет оснований в этом сомневаться", - добавил Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Центризбирком решил отказаться от идеи всеобщего тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус во время голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля. Согласно данным издания, проверка будет проводиться в случае необходимости, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в регионе.