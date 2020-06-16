Административным правонарушителям предоставят право на бесплатного адвоката

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Возможность получить бесплатного адвоката за счет государства распространят и на дела об административных правонарушениях. Как сообщили ТАСС в Минюсте, это предусмотрено в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКОАП).

Проект Процессуального КоАП, регламентирующий порядок производства по делам об административных правонарушениях, исполнения административных наказаний, а также правовой помощи по делам об административных правонарушениях, опубликован Минюстом на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения и, как ожидается, может вступить в силу с начала следующего года.

"Проектом Процессуального КоАП устанавливается право на получение бесплатной юридической помощи в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях", - пояснили в Минюсте. По отдельным видам правонарушений (за которые предусмотрена возможность административного ареста) участие адвоката будет обязательным.

"При этом в случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а его участие в деле является обязательным, участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ (когда адвокат по назначению предоставляется за счет государства - прим. ТАСС). В связи с этим в проекте Процессуального КоАП предлагается закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, проект ПКОАП предполагает перевод документооборота по делам об административных правонарушениях в цифровой формат - в электронном виде можно будет подавать заявления, ходатайства, жалобы в суд или должностному лицу, осуществляющим производство по такому делу, через их официальные сайты в интернете либо через единый портал госуслуг или через личный кабинет участника судебного процесса. В электронной форме предусмотрена и рассылка извещений и уведомлений участникам производства по делу об административном правонарушении.