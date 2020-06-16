ВЦИОМ: медицинское направление в 2020 году стало самым популярным среди выпускников в РФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 11% детей россиян или их знакомых, оканчивающих школу в этом году, будут получать медицинское образование, учиться на врачей или медсестер. Таким образом, медицинское направление в 2020 году стало самым популярным среди выпускников в РФ, свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

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Согласно материалам исследования, также популярными профессиями для выпускников нынешнего года стали следующие: программист, специалист в сфере IT (6%), юрист (6%), экономист (5%), учитель или педагог (5%), инженер (5%), а также строитель (3%) и военный (3%). При этом 43% участников опроса отметили, что у них нет знакомых, детей или внуков, которые заканчивают школу в этом году, а еще 17% респондентов затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

По данным опроса, часть выпускников планируют не поступать в высшее учебное заведение, а идти работать. Так, среди детей популярны профессии продавца, кассира (5%), разнорабочего или грузчика (3%), официанта, бариста или бармена (2%), а также менеджера (2%) или рабочего на стройке (2%).

Говоря о профессиях, которые участники опроса рекомендовали бы к освоению детям своих знакомых, если бы они выпускались из школы в этом году, чаще всего называют медицинское направление: врач, медсестра (25%). Порядка 16% россиян рекомендовали бы выбрать направления IT и программирования, 12% - стать инженером, 11% - юристом или адвокатом, а еще 10% - педагогом.

Больше половины участников опроса (57%) согласны с тем, что высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру, причем эта доля уменьшилась с 2008 года на 19% (в 2008 году - 76%). Противоположную точку зрения высказали 39% россиян. Говоря о значимости высшего образования, 61% респондентов отметил, что его значимость часто преувеличивают, в то время как обратного мнения придерживаются 35% опрошенных. Двенадцать лет назад мнения были разделены практически поровну: 45% были согласны с данным суждением, 44% - не согласны. При этом 60% россиян считают, что отсутствие высшего образования не обрекает человека на низкооплачиваемую и непрестижную работу, с ними не согласны 37% участников исследования.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены 14 июня 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.