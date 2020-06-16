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Пандемия коронавируса нового типа

Детей и сотрудников в летних лагерях в Забайкалье будут тестировать на коронавирус

Предполагается, что лагеря будут закрыты для посторонних

ЧИТА, 16 июня. /ТАСС/. Все дети, которые будут отдыхать в летних лагерях Забайкальского края в 2020 году, а также сотрудники учреждений пройдут тестирование на коронавирус. Об этом сообщается во вторник на официальном портале региона.

"На сегодняшний день в Забайкальском крае в системе социальной защиты планируется открыть семь загородных оздоровительных лагерей, где отдохнет 481 ребенок. Все дети вместе с сотрудниками лагерей сдадут анализы на антитела и COVID-19", - говорится в сообщении.

Предполагается, что лагеря будут закрыты для посторонних.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 2 263 случая заражения, выписаны 1 178 человек, 40 пациентов умерли.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Забайкальском крае продолжают действовать ограничительные меры для бизнеса и населения. По поручению президента РФ Владимира Путина в Чите работает бригада московских врачей, а также развернут мобильный военный госпиталь.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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