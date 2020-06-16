Песков не стал комментировать законопроект о воспитательной составляющей образования

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об усилении воспитательной составляющей образования.

"Президент неоднократно говорил о патриотизме, неоднократно отмечал важность процесса прививания чувств патриотизма детям в школе и других учебных заведениях. Но в прикладном плане я не буду сейчас ничего говорить, просто не обладаю информацией", - сказал Песков журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что комитет Госдумы по образованию и науке во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении президентский законопроект, направленный на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Законопроект президент России Владимир Путин внес в Госдуму в мае, поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". В частности, инициатива предлагает ввести механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ.

Законопроект уточняет и само понятие "воспитание". Так, под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена "на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде".

Нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.