ТУСУР и Samsung запустят программу подготовки кадров для сферы искусственного интеллекта

ТАСС, 16 июня. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в новом учебном году запустит образовательную программу по направлению "Искусственный интеллект" на базе "IT-Академии Samsung" в университете. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза.

Бесплатная годовая образовательная программа будет доступна не только студентам ТУСУР, но и учащимся других вузов Томска. Главное условие для желающих пройти обучение - необходимость владения базовыми навыками программирования на Python или других С-подобных языках. По итогам программы участники получат совместный диплом ТУСУР и компании Samsung.

"В 2020 году ТУСУР, кроме хорошо зарекомендовавшего себя направления подготовки "Интернет вещей", представит студентам новое направление - "Искусственный интеллект". Как и в случае с первым направлением, новая годовая бесплатная программа будет построена на изучении реальных кейсов в первом семестре и создании собственных проектов слушателями - во втором. В грядущем учебном году подать заявки на обучение по годовой программе в "IT-Академии Samsung" при ТУСУР смогут студенты всех вузов Томска, которые обладают базовыми навыками программирования", - говорится в сообщении.

По итогам курса студенты примут участие в конкурсе проектов. Жюри будет оценивать программную и инженерную составляющую, а также уникальность решений и практическую применимость разработки. К участию в состязании будут приглашены представители других вузов - партнеров Samsung.

"Мы решили все технические сложности, с которыми столкнулись на первом этапе подготовки: было закуплено все необходимое оборудование, наши преподаватели доработали и усовершенствовали совместную программу. Сегодня - это востребованное практико-ориентированное направление подготовки, которое мы готовы выводить на межуниверситетский уровень, приглашая к обучению студентов из других вузов Томска", - считает ректор ТУСУР Виктор Рулевский, чьи слова приводятся в сообщении.

ТУСУР в 2018 году стал первым партнером компании Samsung Electronics среди томских вузов по совместной подготовке специалистов в сфере промышленного интернета вещей в рамках образовательного проекта "IoT Академия Samsung". Академия представляет собой долгосрочный образовательный проект компании, в рамках которого студенты российских вузов могут получить практические навыки в наиболее востребованных сферах информационных технологий. Три образовательных трека включают в себя направления интернета вещей, искусственного интеллекта и мобильной разработки.