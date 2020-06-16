Турчак пожелал "Ведомостям" сохранить журналистский коллектив после смены собственника

В ходе брифинга, посвященного законопроекту о дистанционной работе, Турчак поинтересовался у корреспондента "Ведомостей" ситуацией в газете. Журналист издания ответила, что сотрудники продолжают работать, несмотря на кадровые перестановки в руководстве.

"Мы хотим пожелать "Ведомостям", чтобы профессиональный коллектив, журналистский коллектив был сохранен. Те изменения, которые в вашем уважаемом издании в последнее время произошли", - сказал Турчак.

В понедельник все пять заместителей главного редактора газеты "Ведомости" объявили о своем увольнении из-за несогласия с назначением на этот пост Андрея Шмарова.

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Шмарова. Этому предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину.