В Кировской области начали работать музеи и библиотеки

КИРОВ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области разрешили со вторника кафе и ресторанам всех во всех районах, кроме Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского, оказывать услуги общепита на летних верандах и террасах при условии соблюдения социальной дистанции между посетителями и еженедельного тестирования сотрудников. Также начнут работу музеи и библиотеки, сообщается в опубликованном на сайте областного правительства постановлении.

"Ограничение не распространяется на расположенные на территории Кировской области, за исключением территорий города Вятские Поляны, Вятскополянского района, Малмыжского района, Уржумского района, уличные сезонные (летние) кафе, а также уличные веранды и террасы иных стационарных объектов общественного питания", - говорится в постановлении.

Уточняется, что предприятия общепита должны использовать пластиковую посуду. Также на летних площадках нельзя садить более двух человек за стол. Кроме того, еженедельно сотрудников необходимо тестировать на коронавирус.

Также в регионе с 16 июня разрешено работать музеям и библиотекам при условии, что посетители будут записываться заранее, сотрудники будут в масках и перчатках, а в помещении будет организовано соблюдение социальной дистанции не менее 5 м.

О ситуации в регионе

По словам главы региона Игоря Васильева, область постепенно снимает введенные из-за пандемии меры ограничения. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, небольшие магазины, открыты многофункциональные центры. При этом, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизаветы Белоусовой, ситуация в регионе остается нестабильной, продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции граждан продлен до 22 июня.

С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером. С 9 июня начали работу небольшие магазины в торговых центрах.

По данным оперштаба, в Кировской области за сутки подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражений достигло 2 686 случаев, выздоровели 1 838 человек.