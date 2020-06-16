Зоопарк и городские парки открываются для посетителей в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Городские парки открываются со вторника для жителей в Калининградской области. В Калининграде возобновляют работу зоопарк и ботанический сад, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 16 июня возобновляют работу различные парки, а также зоопарк и ботанический сад БФУ им. И. Канта, в прогулочном режиме. На их территориях пока остаются нерабочими павильоны, аттракционы, точки общепита", - сказали в пресс-службе.

В области сохраняется некоторые ограничений, действующих из-за пандемии. В частности, все прибывающие из других регионов обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. До особого распоряжения запрещены все массовые мероприятия, обязательно ношение защитных масок в помещениях. "Обращаю внимание еще раз - в регионе введен масочный режим. Он действует везде, кроме улицы. Поручаю усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемических требований на предприятиях, в учреждениях, на транспорте", - привели в пресс-службе слова губернатора области Антона Алиханова.

Пока в области не работают музеи, кафе и рестораны, но, как отметил Алиханов, им следует начать подготовку к открытию и уведомить о готовности к работе в соответствии с рекомендациями региональное Министерство культуры и туризма, а также управление Роспотребнадзора для проведения контрольных проверок. Это необходимо сделать всем организациям, относящимся к сфере гостеприимства, добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что с 20 июня в области планируется возобновить плановую госпитализацию граждан. "С 20 июня начнется плановая госпитализация граждан, ожидающих оперативное вмешательство по различным нозологиям. Система здравоохранения активно готовится к этому, в том числе отрабатываются графики, медицинские бригады, маршрутизация", - сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

По данным областного оперативного штаба, на 16 июня в области зафиксировано 2 124 случая заражения коронавирусом, в том числе 12 за прошедшие сутки. Выздоровели и выписаны из больниц 1 042 пациента, 34 человека умерли. Остаются под медицинским наблюдением 4 832 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.