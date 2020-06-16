Аномально жаркая погода на европейской части России сохранится до конца недели

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жара, способная оказывать негативное влияние на здоровье людей, сохранится на европейской территории России до конца недели. Температурные аномалии в этот период будут в диапазоне 5-16 градусов, сообщает пресс-служба Росгидромета.

"Жаркая погода сохранится на европейской территории России до конца недели. Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более), в соответствии с исследованиями ВОЗ, негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь, пожилого возраста", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, на большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 5-7 градусов выше нормы. Под влиянием антициклона вторая волна жаркой погоды ожидается в нескольких субъектах Северо-Западного федерального округа. "С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон будет на 5-7 градусов выше нормы. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26-32 градуса, что на 7-9 градуса выше нормы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на юге Приволжского федерального округа с 17 по 21 июня преобладающая температура днем составит 25-30 градусов тепла. В Саратовской области ожидается 28-33 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

"На юге европейской территории России жаркая погода сохранится с 17 до 22 июня. В Вологодской области максимальная температура днем будет достигать 30-37 градусов, в Астраханской области и Калмыкии - 35-40 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы", - говорится в сообщении.

Аномально жаркая погода также сохранится с 17 по 21 июня в центральных и северо-восточных районах Якутии: дневные температуры составят 22-28 градусов, что на 12-16 градусов выше нормы.