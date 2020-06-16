Выпускной для школьников Ленинградской области пройдет в онлайн-формате 17 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Выпускной для школьников Ленинградской области в этом году организуют в онлайн-формате на площадках социальных сетей и регионального телеканала 17 июня. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

"В этом году выпускной будет проходить в онлайн режиме 17 июня в 17 часов. Будет поздравление губернатора, поздравление от известных молодежных популярных групп. Конечно, в рамках этого выпускного будут различные ролики, снятые нашими ребятами, выпускниками, которые будут рассказывать, что они вынесли из этих лет обучения в школе, что их удивило, что они узнали, каких друзей приобрели - это будет достаточно интересное, живое, интерактивное действо, которое будет проходить", - рассказал Тарасов.

Глава комитета добавил, что прямой эфир организуют на площадках социальных сетей и на региональном канале "ЛенТВ 24".

Ленинградская область находится на первом этапе по снятию ограничений из-за пандемии. Всего в регионе, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 3 696 человек, выздоровели 2 796, умерли 24.