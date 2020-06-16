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Эксперт: распространение коронавируса в РФ вышло на плато

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико отметил, что в регионах ситуация развивается неравномерно

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Распространение новой коронавирусной инфекции в целом по России вышло на плато и стабилизировалось, но в регионах ситуация развивается неравномерно. Об этом заявил во вторник главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

"Ситуация у нас в стране, мы видим, что [наступила] стабилизация, плато", - сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии", который проходил в режиме онлайн.

При этом отметил он, складывается "очень неравномерная ситуация по регионам".

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