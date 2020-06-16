Дом ребенка в Мордовии закрыли на карантин из-за коронавируса у детей и работников

ТАСС, 16 июня. Большеберезниковский дом ребенка в Мордовии закрыт на карантин из-за выявления коронавируса у детей и персонала учреждения, говорится в сообщении оперштаба республики в официальном канале "Коронавирус. Оперштаб Мордовии".

По данным оперштаба, в Мордовии за сутки выявили 55 новых случаев коронавируса, из них 24 случая в Большеберезниковском районе.

"Имеет место факт заноса инфекции в ГКУЗ РМ "Большеберезниковский дом ребенка специализированный". Большая часть подтвержденных сегодня случаев COVID-19 в Большеберезниковском районе связана с этим фактом: инфицированные являются сотрудниками и воспитанниками этого учреждения. Сейчас учреждение находится на карантине, все без исключения сотрудники и воспитанники прошли тестирование на коронавирус. За всеми воспитанниками установлено постоянное медицинское наблюдение. В настоящий момент ни у кого из детей не имеется клинических признаков заболевания", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что вирусом изначально заразилась одна из сотрудниц. "Вероятно, она была инфицирована вследствие контактов с приехавшим погостить из другого региона родственником. В дальнейшем сотрудница, никому об этом не сообщившая и не соблюдавшая предписанной самоизоляции, даже имея признаки заболевания, не поставила в известность руководство и врачей, занялась самолечением и продолжала ходить на работу", - отмечается в сообщении.

Всего в республике зафиксировано 2 707 случаев заражения коронавирусной инфекцией.