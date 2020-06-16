Около 500 тыс. компьютеров переданы школьникам для дистанционного обучения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 500 тыс. единиц компьютерной техники было безвозмездно передано школьникам и учителям для обеспечения дистанционного образования. Об этом сообщила во вторник ТАСС гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Организаторами благотворительной акции сбора техники, начавшейся 13 апреля, являются АСИ, Министерство просвещения РФ и политическая партия "Единая Россия".

"Акция продолжится до 1 сентября. Сейчас компьютеры и ноутбуки выданы около 500 тыс. учеников, при этом техникой также были обеспечены порядка 27 тыс. учителей", - сказала Чупшева.

Она рассчитает, что за лето удастся охватить акцией "максимальное количество малообеспеченных многодетных семей". "Мы приглашаем активно участвовать граждан страны, потому что с учетом ограничений детского отдыха для [многих школьников] единственной возможностью досуга и коммуникации остается гаджет, где можно пройти программы дополнительного образования, интерактивные занятия и просто общаться с друзьями", - добавила глава АСИ.