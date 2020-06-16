В Выксе отменили введенный из-за коронавируса карантин

ТАСС, 16 июня. Карантин, введенный 2 мая в городе Выксе Нижегородской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, снят. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городском округе "город Выкса" с 16 июня", - отмечается в сообщении.

Всего в Выксе было зарегистрировано 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в последние несколько дней новых случаев не выявлено. Очаг заболевания ликвидирован, отмечается в сообщении.

Ранее власти отменили карантин в поселках Гремячево, Мухтолово и Тумботино, а также в селе Починки. Ограничения продолжают действовать в нескольких населенных пунктах Нижегородской области: селе Дивеево, городах Павлово и Кулебаки.

По данным на 16 июня, в регионе зарегистрировано 14 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 7 013 человек выписаны после выздоровления, 175 пациентов умерли.