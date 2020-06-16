Прокуроры добились выплаты более 1 млрд рублей медикам, лечащим пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские прокуроры добились выплаты врачам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, более 1 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

"Мы занимались вопросами оплаты компенсаций врачам, которые на переднем крае борьбы с коронавирусом. Все наши меры направлены на то, чтобы врачи, те, кто рискует жизнью и здоровьем и кто борется за здоровье граждан нашей страны, получали то, что им положено по закону, - сказал Буксман на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. - И за это время силами прокуроров выплачено медикам всех уровней более 1 млрд рублей положенных выплат".

По словам Буксмана, "эта тема со сцены не уходит" и прокуратура занимается этой работой ежедневно.