Аксенов сообщил, что парад Победы в Симферополе состоится

"Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует... особого подхода", - написал он. Решение о том, что парад Победы в Симферополе 24 июня состоится, было принято "после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором", и "с учетом всех обстоятельств", подчеркнул глава региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Решение об отмене парада Победы в Симферополе пересмотрено, парад пройдет 24 июня, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что будет принят комплекс "беспрецедентных мер" для безопасности в период пандемии нового коронавируса. "Достигнута договоренность с Министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Владимировичем Дворниковым, которые окажут полное содействие. Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице. В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл", - добавил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Симферополе примут участие более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", а также свыше 1 тыс. человек личного состава, в их числе четыре парадных расчета из учащиеся школ региона.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.