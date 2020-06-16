Аксенов сообщил, что парад Победы в Симферополе состоится

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Решение об отмене парада Победы в Симферополе пересмотрено, парад пройдет 24 июня, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.
"Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует... особого подхода", - написал он. Решение о том, что парад Победы в Симферополе 24 июня состоится, было принято "после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором", и "с учетом всех обстоятельств", подчеркнул глава региона.
Он отметил, что будет принят комплекс "беспрецедентных мер" для безопасности в период пандемии нового коронавируса. "Достигнута договоренность с Министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Владимировичем Дворниковым, которые окажут полное содействие. Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице. В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл", - добавил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в параде Победы в Симферополе примут участие более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня "Град", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", а также свыше 1 тыс. человек личного состава, в их числе четыре парадных расчета из учащиеся школ региона.
26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.