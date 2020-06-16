В Мурманской области возобновляют работу закрытые из-за пандемии мини-гостиницы и турбазы

МУРМАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение о возобновлении работы в ряде городов региона гостевых домов, мини-гостиниц и турбаз, закрытых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"С 17 июня возобновляют работу гостевые дома, мини-гостиницы и турбазы вместимостью не более 20 человек. На этом этапе снятия ограничений разрешена гостиничная деятельность небольших туробъектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха", - сказано в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что владельцы туристических объектов должны соблюдать следующие правила: размещать в номере не больше двух человек, для семей - не больше четырех, не размещать посетителей старше 65 лет, которые находятся в группе риска и строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, открытие гостиниц необходимо согласовать с мурманским оперативным штабом.

Отдыхающие, по информации оперативного штаба, обязаны уведомить о своей поездке региональный оперативный штаб, непосредственно перед приездом сдать тест на коронавирус и иметь справку об отрицательном анализе или документ о перенесенной болезни.

Ранее сообщалось, что гостиницы, санатории и туристические объекты в Мурманской области было решено закрыть с 29 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации оперативного штаба, на утро вторника в Мурманской области выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусом, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 4 083, 2 810 пациентов вылечены и выписаны из больницы, 1 266 человек находятся на лечении, семеро умерли.