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В США не связанный с одноименным движением фонд Black Lives Matter собрал более $4 млн

Пожертвования в фонд сделали Apple, Google и Microsoft

ТАСС, 16 июня. Фонд Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), никоим образом не связанный с одноименным общественно-политическим движением за права афроамериканцев, за первые недели июня собрал $4,4 млн пожертвований. Об этом сообщил новостной портал BuzzFeed.

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По его данным, большая часть средств, отправленных этому фонду по ошибке из-за созвучности названий, была заморожена. Указанный фонд был основан в 2015 году 67-летним темнокожим музыкальным продюсером Робертом Рэйем Барнсом из города Санта-Кларита (штат Калифорния). В интервью BuzzFeed он отметил, что "не имеет каких-либо связей с протестным движением Black Lives Matter".

Согласно онлайн-изданию, у борцов против дискриминации афроамериканцев есть свой благотворительный фонд, названный Black Lives Matter Global Network Foundation ("Фонд глобальной сети "Жизни темнокожих имеют значение") и зарегистрированный в 2017 году в штате Делавэр. Как указал Барнс, движение Black Lives Matter "украло придуманное [им] название".

Кроме того, он рассказал, что задача созданной им в 2015 году некоммерческой организации, в которой числится лишь один сотрудник, заключается в том, чтобы "сплотить общество и полицию". Барнс поведал, что намерен потратить собранные средства на организацию фуршетов с участием полицейских и жителей города, а также на распространение брошюр с "позитивными новостями о действиях сотрудников правоохранительных органов".

Отмечается, что пожертвования в фонд сделали, в том числе, крупные технологические корпорации - Apple, Microsoft и Google. Краудфандинговая платформа GoFundMe, через которую частично велся сбор средств, уже заявила о заморозке $350 тыс., поступивших по ошибке в указанный фонд. "Мы будем сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы в итоге средства оказались в правильных руках", - говорится в заявлении площадки.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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