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Пандемия коронавируса нового типа

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

Продолжает действовать запрет на работу развлекательных заведений

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня. Также продолжает действовать запрет на работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов, за исключением тех, что работают на вынос, говорится в сообщении оперштаба региона по предупреждению завоза и распространения коронавируса, распространенном во вторник. 

"[Губернатор] Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции еще на неделю - до 23 июня 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кафе и рестораны могут работать только на вынос, продолжает действовать запрет на работу развлекательных заведений. В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах. Ранее в области были разрешены прогулки (не более двух человек вместе), открылись парки и скверы, где при этом не работают аттракционы.

В Самарской области выявлено 3 980 случаев заражения коронавирусом. После выздоровления выписаны 1 942 человека, 50 человек умерли.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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