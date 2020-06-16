Бизнесмен Лебедев запускает русскоязычную онлайн-версию издания The Independent

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Александр Лебедев запускает русскоязычную версию британского издания The Independent. Она будет выходить только в цифровом формате, сообщил он во вторник в интервью телеканалу РБК.

"Что касается газеты The Independent на русском, мы готовы. Нам потребуются определенные инвестиции в течение года-полутора, после чего, я надеюсь, мы станем окупаемыми. Я думаю, что мы запустимся через две-три недели", - уточнил Лебедев.

Российский The Independent будет содержать только переводы текстов британского издания, сообщает РБК со ссылкой на главного редактора проекта Артема Артемова.

По данным РБК, сайт independent.ru в тестовом режиме работает с февраля 2020 года, причем его дизайн и содержание полностью повторяют британскую версию. Русскоязычная версия получила свидетельство о регистрации СМИ еще в ноябре 2019 года.