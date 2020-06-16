Псковские власти запретили торговать алкоголем в кафе площадью менее 40 кв. м

ПСКОВ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты псковского областного собрания на внеочередной сессии во вторник поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова и приняли закон, который запрещает торговать алкоголем в кафе и барах площадью менее 40 кв. м, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В пояснительной записке законопроекту отмечается, что в Псковской области проблема подобных кафе в многоэтажках стоит достаточно остро - жители домов регулярно жалуются властям на многочисленные нарушения общественного порядка во дворах и на детских площадках. По оценке региональных властей, из 94 кафе, торгующих алкоголем в Пскове, 35 из них располагаются в многоквартирных домах.

"Депутаты областного собрания приняли закон "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания". Нормативный правовой акт запрещает розничную продажу алкогольной продукции в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, установленные ограничения коснутся организаций, имеющих лицензии на розничную продажу алкоголя и оказывающие услуги общественного питания. Закон также затронет и точки общепита, торгующие пивом.

"Нижний предел допустимой площади торгового зала, так называемых, "наливаек" установлен федеральным законом - продавать алкоголь в точках общественного питания, расположенных в многоэтажках, допустимо, если зал обслуживания посетителей составляет не менее 20 метров. Дополнительные ограничения в части увеличения размера площади зала обслуживания могут быть установлены на региональном уровне, вплоть до полного запрета розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах", - отмечается в сообщении.