Посольству России во Франции удалось стабильно работать во время протестов в стране

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Посольство России во Франции, несмотря на манифестации против расизма и произвола полиции, которые развернулись в стране, смогло стабильно работать. Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Что касается посольства, то, несмотря на демонстрации, которые проходили рядом с нами, нам удалось сохранить стабильную ситуацию, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Акции "желтых жилетов" дали нам большой опыт. Поэтому мы заранее интересовались, где могут быть беспорядки, и призывали российских граждан, в первую очередь сотрудников посольства, не выезжать в эти районы, чтобы не подвергать себя опасности".

Мешков также выразил мнение, что пандемия обострила проблему серьезного разделения общества на богатых и бедных, на коренных жителей и мигрантов. "Для событий в пригороде Парижа американская ситуация была триггером, но не первопричиной, - указал он. - Во время жестких месяцев самоизоляции, в пригородах, населенных иммигрантским населением, люди были вынуждены жить в маленьких квартирах по 10-12 человек. Это, очевидно, вызывало определенное неприятие ситуации среди молодежи".

"Поэтому то, что мы увидели, то, что выплеснулось, - это не одноразовая история. Это то, что требует серьезного осмысления и работы в каждом обществе", - заключил российский посол.