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Посол России: во Франции ежегодно открывают памятные знаки бойцам "Нормандии - Неман"

Алексей Мешков сообщил, что в прошлом году ушел последний боец этого подразделения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия и Франция каждый год устанавливают памятные знаки, посвященные бойцам эскадрильи "Нормандия - Неман". Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Что же касается "Нормандии - Неман", то скажу откровенно, мы находимся буквально в еженедельном режиме контактов с ассоциацией. К сожалению, в прошлом году ушел последний боец этого подразделения. Российские меценаты принимали непосредственное участие в создании музея "Нормандии - Неман" под Парижем. Там же установлен памятник, сделанный известным российским архитектором и скульптором Владимиром Суровцевым. То есть каждый год мы устанавливаем совместные либо памятные знаки, либо какие-то еще мемориальные доски, посвященные бойцам и офицерам "Нормандии - Неман", - сказал он.

Французская добровольческая истребительная эскадрилья "Нормандия" была создана в 1942 году и в соответствии с советско-французским соглашением базировалась на территории СССР. Соединение принимало участие в боевых действиях с 1943 года и было преобразовано в одноименный отдельный истребительный авиационный полк.

В ноябре 1944 года за заслуги в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полк стал называться "Нормандия - Неман". Он принимал участие в Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме немецких войск в Восточной Пруссии (1945). Всего в составе авиаполка "Нормандия - Неман" воевали 96 французских пилотов, 42 из них погибли. За время боевых действий на советско-германском фронте летчики совершили более 5 тыс. боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, сбили более 270 немецких самолетов. Четверо летчиков удостоены звания Героя Советского Союза.

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