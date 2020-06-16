В МЧС сообщили, что в 2020 году откроется 5-7 тыс. детских лагерей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Инспекторы МЧС РФ планируют допустить к работе 5-7 тыс. детских оздоровительных лагерей с 1 июля. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"С 1 июля, по нашим прогнозам, более 5-7 тыс. детских учреждений откроются", - сказал он.

По данным Еникеева, в прошлые годы открывалось порядка 40 тыс. детских лагерей. В этом году столь низкое их число объясняется пандемией коронавируса.

"У нас две недели сейчас остается не только, чтобы провести проверки, но и [чтобы решить] ряд организационных вопросов", - добавил он.

Еникеев также сообщил, что инспекторы МЧС РФ выявили с начала года более 1,5 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях на территории России.

"Выявлены 1 537 нарушений, 1250 нарушений устранены. Остальные под контролем, ведется контроль по их устранению", - сообщил он.

К административной ответственности привлечены 166 юридических и около 400 должностных лиц. Но как отметил Еникеев, штрафы почти не выписывали. Вместо них выдавали предписания об устранении нарушений, этот процесс был под контролем. "За неисполнение в срок (предписаний об устранении нарушений) было 119 (административных) дел возбуждено", - добавил Еникеев.