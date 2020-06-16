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В 2019 году в Россию из-за рубежа выдали 185 разыскиваемых

Согласно докладу генерального прокурора Игоря Краснова, Москва в том же году передала зарубежным правоохранительным органам 795 разыскиваемых

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия в минувшем году передала зарубежным правоохранительным органам 795 разыскиваемых, из-за рубежа в РФ экстрадировано 185 разыскиваемых Россией. Как стало известно ТАСС, об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова, поступившем в Совет Федерации.

"В 2019 году в Генеральную прокуратуру РФ поступило 1060 запросов компетентных органов иностранных государств о выдаче лиц из Российской Федерации. Приняты решения о выдаче 795 лиц, из них в страны СНГ - в отношении 776 лиц, в страны дальнего зарубежья - в отношении 19 лиц", - говорится в докладе. В свою очередь в компетентные органы иностранных государств направлены 447 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора суда. В результате их исполнения в Россию выданы 185 человек, 72 из них - государствами дальнего зарубежья (для сравнения, в 2017 году в Россию были выданы 159 разыскиваемых, из них примерно половина - из стран дальнего зарубежья - прим. ТАСС).

В докладе генпрокурора отмечается, что наиболее эффективно сотрудничество в сфере выдачи осуществляется с компетентными органами Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. Положительные решения по российским запросам о выдаче принимались в Австрии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Греции, Дании, Испании, Италии, Кипре, Марокко, Польше, Португалии, Сербии, Словении, ФРГ, Черногории. Впервые состоялась экстрадиция из Японии - оттуда был выдан россиянин Золенко, осужденный на 19 лет за создание и руководство преступным сообществом, неправомерное завладение имуществом и убийство.

Кроме того, в прошлом году Генпрокуратура России рассмотрела 5985 запросов о правовой помощи по уголовным делам, поступивших из-за рубежа, и российских, направляемых в иностранные государства.

Генпрокуратура России имеет пять многосторонних и 90 двусторонних межведомственных соглашений и иных договоренностей о сотрудничестве с партнерами из 72 иностранных государств. В прошлом году активно осуществлялось взаимодействие с руководителями прокуратур Вьетнама, Испании, Казахстана, Китая, Кубы. С китайскими и монгольскими партнерами была подписана программа по обеспечению экологической безопасности экосистем Амура и Байкала. Представители российской прокуратуры участвовали в 367 международных мероприятиях, в том числе по линии ООН, Интерпола, Международной организации по миграции, СНГ, ШОС, Совета Европы, ОБСЕ, Евразийского экономического союза, БРИКС.

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