Власти Гонконга разрешат собираться в группы до 50 человек

ТАСС, 16 июня. Администрация Гонконга с 19 июня разрешит местным жителям собираться в группы до 50 человек. Как сообщает во вторник радиостанция RTHK , данные меры приняты в связи с нормализацией эпидемической ситуации в этом специальном административном районе КНР.

18 июня заканчивается срок профилактических ограничений властей Гонконга, предусматривающих ограничение собраний до восьми человек. Новый лимит на 50 человек будет действовать две недели, в том числе и 1 июля - в 23-ю годовщину передачи Великобританией Гонконга Китаю в рамках концепции "одна страна - две системы". Обычно в эту дату на улицах города отмечаются массовые собрания, уточняет радиостанция.

Кроме того, администрация планирует снять ряд ограничений в культурной сфере, в том числе разрешить концерты и танцы в барах и клубах.

К настоящему времени в Гонконге подтверждены 1 112 случаев инфицирования коронавирусом с четырьмя летальными исходами. 1 067 человек уже выздоровели.