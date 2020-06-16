Специалисты учреждений Минздрава оказали помощь в борьбе с коронавирусом 11 регионам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты федеральных учреждений Минздрава оказали помощь в борьбе с коронавирусом уже в 11 регионах страны, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Специалисты федеральных медицинских учреждений уже совершили 16 выездов в 11 регионов, где организуют лечение заболевших, выстраивают маршрутизацию и консультируют местных врачей по наиболее сложным случаям", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают, в частности, в Амурской области, Карачаево-Черкесии и Свердловской области. Так, в Карачаево-Черкесию во вторник приехала команда врачей из восьми специалистов Национального исследовательского центра кардиологии Минздрава и 17 медиков Башкирского государственного медицинского университета. Врачи из Уфы прибыли также в Приамурье, а Свердловская область приняла медиков из Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что направленные в регионы врачи помогут не только выстроить маршрутизацию инфицированных, но и оказать конкретную помощь пациентам.