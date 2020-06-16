В Волгоградской области режим самоизоляции отменят 23 июня

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Волгоградской области 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом, отменят 23 июня, сообщила заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко.

Режим самоизоляции был продлен в понедельник до 23 июня.

"Ограничения действуют до 22 июня включительно, то есть с 23 июня общий режим самоизоляции уже прекращает действовать, и останется требование по обязательному 14-дневному режиму самоизоляции только для граждан, которые пребывают в Волгоградскую область из-за рубежа", - сказала Лисименко.

Она уточнила, что гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, как и говорилось в сообщении оперативного штаба региона, распространенном в понедельник. Обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах и транспорте сохраняется.

По данным оперативного штаба, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории волгоградского региона остается стабильной. По информации регионального управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы, уровень летальности ниже, чем в среднем по стране, сохраняется высокий уровень свободного коечного фонда. Кроме того, регион значительно нарастил объемы тестирования - за последнее время проведено более 140 тысяч исследований.