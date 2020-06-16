Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего министра здравоохранения России, академика РАН Андрея Ивановича Воробьева, умершего 15 июня на 92-м году жизни. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Андрея Ивановича Воробьева. Выдающийся ученый и замечательный врач, академик Воробьев посвятил себя служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что "высочайший авторитет и уважение" академику снискали исследовательская, наставническая, организаторская деятельность, огромный личный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения.

"Светлая память об Андрее Ивановиче Воробьеве навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека и настоящего подвижника", - добавил Путин.

С 14 ноября 1991 года по 23 октября 1992 года Андрей Воробьев занимал пост министра здравоохранения РСФСР/РФ в правительствах Бориса Ельцина и Егора Гайдара. С 2011 года руководил лабораторией функциональной морфологии гемобластозов, был главным научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН. Был награжден орденами Ленина (1988), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2003), благодарностью президента РФ (2008).