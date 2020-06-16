"ВКонтакте" и Эрарта проведут выставку с работами авторов соцсети

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "ВКонтакте" и Эрарта проведут с 25 ноября по 20 декабря выставку с работами авторов соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"ВКонтакте" и крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта проведут выставку с работами авторов соцсети. Экспонаты представят победители конкурса "Я, обо мне, про меня", который проходит на платформе. Экспозиция с творчеством художников, скульпторов и экспериментаторов проекта VKTalents продлится целый месяц: c 25 ноября по 20 декабря", - сообщили в пресс-службе.

По данным соцсети, на конкурс принимаются скульптуры, видеоарт, а также цифровые и традиционные картины. Организаторы выставки ищут принципиально разные работы, каждая из которых раскроет личность художников и их видение мира. Оценивать заявки будет кураторская команда музея Эрарта.

Принять участие в конкурсе смогут непрофессиональные или начинающие художники, для этого им нужно опубликовать работу в своем сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta. Авторы могут предложить несколько вариантов, но жюри выберут только по одному экспонату от каждого победителя. Материалы будут приниматься до 28 июля включительно, итоги конкурса подведут 18 августа.