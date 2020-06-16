Жители Забайкалья пройдут опрос о распределении 300 млн рублей из бюджета

ЧИТА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края параллельно с голосованием по поправкам к Конституции РФ организует опрос жителей о распределении 300 млн рублей на проекты так называемого народного бюджета, сообщили во вторник в пресс-службе правительства.

"Первого июля жителям Забайкальского края предстоит проголосовать не только за поправки в Конституцию Российской Федерации, но и принять участие в проекте "Народный бюджет". Это возможность для любого жителя проголосовать за тот проект, который они хотят реализовать в крае", - процитировали в пресс-службе вице-премьера региона Алексея Казакова.

В частности, жители смогут проголосовать за ремонт местных дорог и социальных объектов, строительство детских или реконструкцию спортивных площадок.

Первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.