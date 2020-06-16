Глава Минприроды сообщил, что плановые проверки в Норильске завершатся до конца июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Плановые проверки, проводимые в Норильске после аварии с разливом дизеля, будут завершены к концу июня, к концу месяца также планируется подвести первые итоги. Об этом в ходе совещания сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"До конца месяца будут подведены итоги и плановые проверки [в Норильске], проводимые Росприроднадзором, к этому моменту необходимо завершить подготовку плана мероприятий, реализация которого должна сопровождаться научным сообществом совместно с представителями общественности. Прошу членов комиссии и участников совещания в течение 10 дней представить окончательные предложения по конкретным мероприятиям", - сказал он.

Ранее Кобылкин сообщил ТАСС, что промышленным компаниям необходимо пересмотреть свое отношение к Арктике, при этом не может быть речи об отмене экологической экспертизы. Как отмечал министр, причины аварии в Норильске устанавливаются, им будет дана соответствующая оценка. Важно осуществить меры по восстановлению экосистем с учетом предложений коренного населения.