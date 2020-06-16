Россия попросила Испанию об аресте объектов недвижимости совладельца "Зимней вишни"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия в прошлом году направила в Испанию запрос об аресте четырех объектов недвижимости общей стоимостью €2 млн, фактически принадлежащих экс-футболисту команды "Томь" Вячеславу Вишневскому - совладельцу сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" и фигуранту дела о пожаре. Как стало известно ТАСС, об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова, поступившем в Совет Федерации.

Как отмечается в докладе, запрос об аресте недвижимости Вишневского был направлен в Министерство юстиции Королевства Испании.

В докладе генпрокурора говорится о значимости сотрудничества с зарубежными коллегами в вопросах розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа похищенного имущества. "В прошлом году в компетентные органы иностранных государств направлено 84 подобных российских запроса, - говорится в докладе. - Всего в прошедшем году иностранными коллегами исполнены 43 российских запроса, в 11 из которых содержались просьбы об аресте активов".

Так, в Федеральное ведомство юстиции Швейцарской Конфедерации был направлен запрос об исполнении приговора Дорогомиловского суда Москвы о конфискации денег на швейцарских банковских счетах предпринимателя Юрия Никитина. В апреле 2018 года Никитин, скрывшийся в Великобритании, был приговорен в России к 15 годам лишения свободы и штрафу в 5 млн рублей по уголовному делу о хищении более чем на 8 млрд рублей у принадлежащей государству компании "Совкомфлот" (российская судоходная компания) и принадлежащей "Совкомфлоту" компании "Новошип" ("Новороссийское морское пароходство", одна из крупнейших в стране судоходных компаний). Вместе с ним были заочно осуждены бывшие гендиректор "Совкомфлота" Дмитрий Скарга и президент ОАО "Новошип" Тагир Измайлов. В ходе слушаний прокурор также просил удовлетворить иск "Совкомфлота" на $301 млн (более 8 млрд рублей).

Гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" - компании-совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, где, по данным СМИ, вложил деньги в строительный бизнес. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче 7 млн рублей взятки начальнику инспекции регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой за реконструкцию "Зимней вишни" без разрешения на строительство. В марте 2019 года он был задержан на территории Польши, в марте этого года передан России и после двухнедельного карантина на территории Калининграда (в связи с пандемией коронавируса) был доставлен в Кемерово, где в настоящее время содержится в СИЗО и знакомится с материалами уголовного дела.