Власти Дагестана предложили увеличить квоту на переход границы для граждан Азербайджана

КУЛЛАР /Республика Дагестан/, 16 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана в ходе встречи с представителями Азербайджана предложили увеличить до 360 человек квоту на единовременный переход границы гражданами этой страны, находящимися во временном лагере в Дербенстском районе республики. Окончательное решение будет принято в течение недели, сообщил ТАСС во вторник и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев.

"Сегодня глава Республики Дагестан Владимир Васильев встретился с делегацией Азербайджана. [Обсуждался в том числе] вопрос, связанный с увеличением квоты. Был предложен механизм, чтобы каждые две недели забирать 360 человек, которые находятся в лагере. Весь вопрос заключается в том, что азербайджанская сторона забирает от 120 до 130 человек каждый раз, и волнения вызваны этим - уезжает 120 человек, а сюда приезжает человек 200, поэтому этот поток никогда не останавливается", - сказал Шихиев, добавив, что окончательное решение по этому поводу должно быть принято до конца недели.

Он отметил, что, по словам представителей Азербайджана, в настоящее время при формировании списков приоритет отдается детям, женщинам, пожилым, а также людям, имеющим хронические заболевания. "Включают именно этих людей в список. Уже три месяца люди здесь находятся, уже не могут смириться с тем, что постоянно они здесь остаются", - рассказал Шихиев.

Ранее во вторник Шихиев сообщил ТАСС, что ситуация в лагере, где размещены азербайджанцы, урегулирована и находится под контролем властей, уже сегодня как минимум 155 граждан Азербайджана перейдут границу.

Причины инцидента

Волнения во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, произошел в понедельник вечером, когда граждане Азербайджана получили список из 120 имен - эти люди должны были вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. По словам Шихиева, в списки, которые формируются азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, открыт в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты палатки для 360 человек.