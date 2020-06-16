Посол РФ рассказал о помощи властей Франции в подготовке мероприятий к 75-летию Победы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Франции оказали поддержку посольству России в Париже на всех этапах подготовки к памятным мероприятиям по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщил во вторник глава диппредставительства Алексей Мешков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Дипломат отметил, что весь последний год посольство активно готовилось к праздничным мероприятиям, но в условиях пандемии коронавируса их пришлось сократить. "У нас было запланировано [шествие] "Бессмертный полк", <...>, должен был состояться грандиозный концерт "Хора Турецкого". Я это говорю прежде всего потому, что мы на всех этапах подготовки встречали поддержку французских властей и мэрии Парижа", - сказал Мешков.

Посол обратил внимание на то, что в Минобороны Франции есть целая структура, которая занимается мемориальными делами. По словам дипломата, по этому вопросу посольство получает серьезную поддержку не только со стороны центральных властей Франции, но и в регионах.

Мешков рассказал, что 9 мая для небольшой группы представителей посольства специальным указом мэрия и префектура Парижа открыли мемориальное кладбище Пэр Лашез, где установлен главный памятник российским участникам французского Сопротивления.

Дипломат сообщил, что в понедельник с участием мэра одного из пригородов Гавра ему посчастливилось вручать медаль в честь 75-летия Победы Игорю Александровичу Лопатинскому - реальному участнику движения Сопротивления во Франции, который, будучи 10-летним ребенком, помогал переправлять партизан. "Я очень рад, что он оказался в добром здравии. Он сказал очень важную вещь для любого нашего человека: у него отец был белым офицером, который пошел партизаном, его старший брат пошел партизаном, он, маленький мальчик, пошел партизаном, а на вопрос, зачем это сделал, сказал: "Напали на мою Родину, на Россию, и вся моя семья пошла защищать свою Родину", - рассказал Мешков.

Посол отметил, что в этом году пик мероприятий придется на следующую неделю. "Это будет во многом приурочено к параду Победы. В частности, состоится вместе с нашими коллегами из стран СНГ такое ключевое мероприятие - возложение венков на советском воинском некрополе в городе Нуайе-Сен-Мартен, куда еще в 1989 году был перенесен прах военных, которые были убиты во Франции в концлагерях или погибли, сражаясь в партизанских отрядах", - добавил он.