Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса Андрея Стенина

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Фотографы из 19 стран, в числе которых фотокорреспонденты ТАСС, вышли в финал Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Конкурс ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики, он проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. ТАСС представляют Сергей Бобылев, Юрий Смитюк и Сергей Паршуков, сотрудничающий с агентством на внештатной основе.

Фотография Смитюка "Остров Врангеля" выделена в номинации "Портрет. Герой нашего времени". Остров Врангеля - самый северный заповедный остров российской Арктики. На снимке запечатлен научный сотрудник заповедника "Остров Врангеля" Павел Кулемеев. Работа Бобылева "Чудо на кукурузном поле" представлена в категории "Главные новости". Фотограф ТАСС запечатлел самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа 2019 года после отказа двигателей совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский. Благодаря действиям пилотов и экипажа были спасены все находившиеся на борту. Сергей Паршуков представил на конкурс работу "Столица исчезающего мира". На снимке запечатлена Воркута. Он отмечен жюри в номинации "Моя планета".

Всего жюри отметили представителей 19 стран - России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая, Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Жюри представляют фотодиректор журнала Polka в Париже Димитри Бек, итальянский фотограф, исследователь, стипендиат National Geographic Давидэ Монтелеоне, Хариш Тиаги - главный фотограф Европейского пресс-фотоагентства EPA на индийском направлении, Хлоэ Коулман - фоторедактор международного отдела новостей газеты Washington Post и другие. О том, как распределятся призовые места, а также имя обладателя гран-при объявят в сентябре.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.