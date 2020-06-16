Тестирование сенаторов на COVID-19 не выявило положительных результатов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 250 членов Совета Федерации и сотрудников аппарата прошли тестирование на коронавирус в преддверии пленарного заседания 17 июня, положительных результатов нет, сообщил ТАСС во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Результаты тестов всех 247 человек, куда входят сенаторы и сотрудники аппарата Совфеда, отрицательные", - сказал Тимченко.

Он добавил, что в связи с отменой режима самоизоляции в Москве Совет Федерации возвращается к прежнему режиму работы, но с соблюдением всех мер предосторожности - обязательное ношение масок и перчаток в палате, а также прохождение тестирования на коронавирус перед каждым пленарным заседанием. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Совета палаты.

Он добавил, что сенаторы по желанию могут участвовать в заседаниях комитетов в удаленном режиме. Также разрешается посещение палаты третьими лицами с соблюдением мер безопасности.