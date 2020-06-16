Самшит в Сочи планируют спасти от вредителей с помощью летучих мышей

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Ученые Сочинского национального парка планируют использовать летучих мышей для борьбы с занесенной в Россию бабочкой-вредителем, самшитовой огневкой, из-за которой самшит на курорте находится под угрозой уничтожения. Об этом говорится в сообщении нацпарка.

Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. Реликтовые рощи самшита за несколько лет были уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. По данным WWF, вредителем было уничтожено 99% самшита.

"Рукокрылые являются естественным врагами самшитовой огневки, и чтобы привлечь их, в местах естественного восстановления самшита, для них развесили бэт-боксы. Для этого в местах произрастания самшита, где замечено естественное восстановление этого растения, сотрудники национального парка развесили искусственные убежища для летучих мышей. Они направлены на привлечение дендрофильных видов рукокрылых, которые способны уничтожать самшитовую огневку", - говорится в сообщении.

На территории нацпарка обитает не менее 24 видов рукокрылых, в том числе 23 вида насекомоядных и один хищный. Из них 15 видов занесены в Красную книгу Краснодарского края.

"Конструкции искусственных убежищ для рукокрылых, или бэт-боксов, как их называют за рубежом, очень разнообразны, как и места и способы их установки. Заселяемость их происходит не сразу", - привели в пресс-службе слова ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Алексея Ромашина.

Сочинский национальный парк площадью более 190 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики.