В Молдавии коронавирус выявили у священников, проводивших службы, несмотря на ограничения

КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Коронавирус диагностирован у Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела и группы священников, которые, несмотря на ограничения властей, провели богослужение внутри храма города Бельцы. Об этом сообщило во вторник молдавское издание Ziarul de Garda .

"Несколько священников госпитализированы, все они из города Бельцы. Их состояние - средней тяжести, они не находятся в критическом состоянии, я надеюсь, что у них будет положительная динамика и они поправятся", - сообщила журналистам издания заместитель медицинского директора клинической больницы города Алла Кондря.

На прошлой неделе власти Молдавии по просьбе священнослужителей сняли введенный в марте из-за распространения коронавируса запрет на богослужения внутри церквей при участии прихожан. При этом настоятелям и прихожанам рекомендовано придерживаться строгих санитарно- эпидемиологических требований: обязательны маски, замер температуры тела на входе и регулярная дезинфекция помещений. Праздничные и более массовые службы рекомендовано проводить на свежем воздухе.

Власти пошли на уступки церкви, так как первоначально в Молдавии запрет рассчитывали снять только 30 июня. Это вызвало возмущение митрополии, которая обвинила правительство в гонениях и пригрозила исключить руководителей страны из поминальников в молитве. Недовольство также вызвали штрафы, которые получили многие церковнослужители за нарушения эпидемиологических правил.

К настоящему времени в Молдавии зарегистрировали 11 879 заразившихся, больше половины из них вылечилась. На сегодня в больницах и на дому проходят лечение 4 674 человека, из которых 417 находятся в тяжелом состоянии. За весь период пандемии в Молдавии были подтверждены 411 летальных исходов.