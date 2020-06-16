В Молдавии коронавирус выявили у священников, проводивших службы, несмотря на ограничения

КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Коронавирус диагностирован у Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела и группы священников, которые, несмотря на ограничения властей, провели богослужение внутри храма города Бельцы. Об этом сообщило во вторник молдавское издание Ziarul de Garda.
"Несколько священников госпитализированы, все они из города Бельцы. Их состояние - средней тяжести, они не находятся в критическом состоянии, я надеюсь, что у них будет положительная динамика и они поправятся", - сообщила журналистам издания заместитель медицинского директора клинической больницы города Алла Кондря.
На прошлой неделе власти Молдавии по просьбе священнослужителей сняли введенный в марте из-за распространения коронавируса запрет на богослужения внутри церквей при участии прихожан. При этом настоятелям и прихожанам рекомендовано придерживаться строгих санитарно- эпидемиологических требований: обязательны маски, замер температуры тела на входе и регулярная дезинфекция помещений. Праздничные и более массовые службы рекомендовано проводить на свежем воздухе.
Власти пошли на уступки церкви, так как первоначально в Молдавии запрет рассчитывали снять только 30 июня. Это вызвало возмущение митрополии, которая обвинила правительство в гонениях и пригрозила исключить руководителей страны из поминальников в молитве. Недовольство также вызвали штрафы, которые получили многие церковнослужители за нарушения эпидемиологических правил.
К настоящему времени в Молдавии зарегистрировали 11 879 заразившихся, больше половины из них вылечилась. На сегодня в больницах и на дому проходят лечение 4 674 человека, из которых 417 находятся в тяжелом состоянии. За весь период пандемии в Молдавии были подтверждены 411 летальных исходов.