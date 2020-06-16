Кобылкин заявил, что рекультивация территории в Норильске может занять несколько лет

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Рекультивация территории после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет длиться не один год, заявил во вторник журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"Предстоит рекультивация. Это самый, наверное, непростой будет этап, он будет, конечно, длиться не один год, это очень сложная работа. Мы создали комиссию, сегодня проводили первое совещание с научным сообществом <...>. Здесь (в Красноярском крае - прим. ТАСС) находится огромная научная база, и лучше, чем местная наука, вряд ли кто-то справится с этой задачей. Тем не менее, мы будем использовать и российский опыт, и международный", - сказал Кобылкин.
По его словам, "Норникель" уже привлекает к решению этой проблемы иностранных специалистов, в частности, представителей норвежской и французской компаний.
Глава Минприроды также отметил, что ущерб, нанесенный окружающей среде разливом нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3, может быть подсчитан только после полной ликвидации последствий аварии.
"Окончательная оценка ущерба может быть произведена только после полной ликвидации. Раньше мы этого делать не можем, и это было бы не правильно", - сказал Кобылкин на совещании в Норильске.
Предварительных оценок ущерба он не уточнил, назвав их преждевременными.
По данным оперштаба, на месте разлива уже собрано более 30,6 тыс. кубометров водотопливной смеси. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 84 тыс. тонн. Кроме того, до 63,1 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.
Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.