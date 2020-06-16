Границы Казани предложили расширить на шесть участков близлежащего района

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Казанской городской думы намерены обратиться в Госсовет Татарстана с законодательной инициативой и включении в границы Казани шести земельных участков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии города.

"Шесть земельных участков Лаишевского района Татарстана предлагается включить в границы Казани. С соответствующей законодательной инициативой депутаты Казгордумы обратятся в Государственный совет Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

По словам председателя постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилии Бакулиной, вопрос об изменении границ города и района находится в работе Казанской городской думы с декабря 2019 года. Публичные слушания состоялись 15 января, заключение опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани. Таким образом, процедуры, предусмотренные законодательством, соблюдены, уточнила Бакулина.

Проект закона направят председателю Госсовета республики Фариду Мухаметшину.