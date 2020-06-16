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Глава СПЧ считает необоснованным внедрение камер с функцией распознавания лиц в школах

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что системы видеонаблюдения планируют установить в 43 тыс. российских школ, общая сумма контрактов между заказчиками и подрядчиком составляет более 2 млрд рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необоснованным оснащение российских школ системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что российские школы оснастят системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Реализовывать проект будет Национальный центр информатизации (входит в Ростех) по заказу региональных департаментов образования. На первом этапе реализации проекта камеры уже были установлены в 1 тыс. 608 школах в 12 регионах РФ. Всего планируется установить системы видеонаблюдения в 43 тыс. российских школ. Согласно подсчетам газеты, общая сумма контрактов между заказчиками и подрядчиком составляет более 2 млрд рублей.

"Школьник пришел, его система отметила, школьник ушел, его система отметила, родители зашли, учителя. У меня вопрос: зачем это все? Они, что, зэки что ли, которые покидают территорию колонии или тюрьмы? Зачем следить за миллионами детей, учителей и родителей? Что ж там такого в школах происходит, что за всеми ими надо следить, тратя на это огромные деньги", - сказал Фадеев, комментируя сообщение о данном проекте.

Глава СПЧ отметил, что не понимает, как эта система улучшит безопасность, и добавил, что "здесь кроются риски", связанные с утечкой данных.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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