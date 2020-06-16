В Крыму отремонтируют 52-километровый водовод Феодосия - Судак

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы одобрили проектно-сметную документацию на реконструкцию водовода Феодосия - Судак протяженностью 52 км. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ведомства.

"Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию водовода Феодосия - Судак в Крыму. По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предусмотрены решения, необходимые для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения региона. В частности, предусмотрено строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций, ремонт резервуаров чистой воды. Пропускная способность водовода после проведения строительных работ составит 75 тыс. куб. м в сутки.

Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года". ФЦП принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей. Ориентировочная стоимость строительства водовода - 4,36 млрд рублей.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек. В 2022 году планируется завершение строительства тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, что позволит гарантированно обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака и Керчи, а также населенных пунктов Ленинского района.