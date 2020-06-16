Очередная группа граждан Азербайджана выедет из РФ на родину на следующей неделе

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Очередная группа граждан Азербайджана, ожидающих отправки на родину на территории Дагестана, на следующей неделе пересечет российско-азербайджанскую границу, сообщается на странице Дербентского района в Instagram.

Ранее во вторник и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев сообщил ТАСС, что 155 граждан Азербайджана, ожидавших отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать границу РФ. В понедельник во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, произошли волнения. Граждане Азербайджана требовали пропустить их через границу.

"155 граждан Азербайджанской Республики отправились на родину. Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкенсткого районов, выехали домой на автобусах. Очередная отправка запланирована на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Шихиев сообщил ТАСС, что ситуация в лагере, где размещены азербайджанцы, урегулирована и находится под контролем властей.

Волнения во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, произошли в понедельник вечером, когда граждане Азербайджана получили список из 120 имен - эти люди должны были вернуться на родину в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. По словам Шихиева, в списки, которые формируются азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии, открыт в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов. Были развернуты палатки для 360 человек.