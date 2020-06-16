Специалисты из Норвегии примут участие в ликвидации последствий утечки топлива в Норильске

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты из Норвегии прибудут на место ликвидации последствий утечки нефтепродуктов под Норильском. Они оценят проделанную на месте ЧП работу и внесут собственные предложения по улучшению ситуации, сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Три специалиста приедут из Норвегии. Они готовы были бы [прислать] и большую команду, но мы договорились, что они сначала должны сделать рекогносцировку на площадке, посмотреть, что они могут реально предложить. Мы обсудим эту ситуацию <...> и после этого определимся [с объемами помощи]", - сказал Дяченко.

По его словам, приезд иностранных специалистов осложняет ситуация с распространением коронавируса в мире, однако они прибудут уже через несколько дней.

Ликвидацией последствий утечки занимаются более 700 человек, привлечено 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.