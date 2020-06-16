Интернат под Волгоградом оштрафован после вспышки коронавируса

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Урюпинский психоневрологический интернат в Волгоградской области, где более 200 человек заразились новой коронавирусной инфекцией, оштрафован судом на 200 тыс. рублей, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

"Урюпинский городской суд рассмотрел материалы проверки Роспотребнадзора, заслушал доводы сторон и пришел к выводу о виновности интерната в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Суд назначил в отношении юридического лица наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сказала Вальковская.

Она уточнила, что Роспотребнадзор подавал в суд два материала - в отношении интерната и его директора. "Сегодня [во вторник] суд рассматривал материал в отношении психоневрологического интерната, заседание суда в отношении директора интерната по той же статье КоАП РФ назначено на 17 июня", - уточнила Вальковская.

Вспышка коронавируса в Урюпинском психоневрологическом интернате была зарегистрирована 27 мая, на тот момент там было 30 заразившихся. По данным комитета здравоохранения, общее количество пациентов в интернате составляет 350 человек и 60 сотрудников. 3 июня число заразившихся в этом учреждении составило уже 207 человек, среди них пациенты и сотрудники интерната. В настоящее время вспышка коронавирусной инфекции локализована.