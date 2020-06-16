Исследование: более 20% работающих в России сайтов с услугами полностью доступны незрячим

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 20% организаций, предоставляющих услуги в России, имеют сайты или мобильные приложения почти с 100-процентной доступностью для незрячих, при этом около 60% компаний имеют среднюю доступность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" совместно с инклюзивным проектом Everland, который занимается трудоустройством людей с разными видами инвалидности.

Исследование, которое проводилось с декабря 2019 года по апрель 2020 года, затронуло более 200 онлайн-сервисов (78 организаций). В нем приняли участие 26 человек с инвалидностью, в том числе 14 незрячих веб-разработчиков и тестировщиков, обладающие специальными знаниями для оценки доступности сайтов и мобильных приложений. Тестировались онлайн-сервисы в таких сферах услуг, как продукты и товары, банки, госучреждения, такси, обучение, авиа и ж/д билеты, мобильная связь и интернет, поиск работы, фриланс-платформы, агрегаторы объявлений, российские аэропорты и так далее.

Так, порядка 21% организаций имеют сайты или мобильные приложения почти с 100-процентной доступностью, среди них: госуслуги, ФНС, аэропорты Шереметьево и Домодедово, гипермаркет "О’кей", платежная система PayPal, такси "Максим", образовательный портал GeekBrains. 61% организаций имеют среднюю доступность, например Avito, "Работа.ру", РЖД, Сбербанк, "Утконос" и другие. 18% организаций оказались практически недоступны для незрячих людей.

"Основные проблемы, с которыми сталкиваются незрячие пользователи, связаны с взаимодействием с корзиной и оформлением заказа; выбором города из списка, конкретного адреса на карте; выбором даты в календаре. Часто не предусмотрены альтернатива графическому коду с картинки, который используется как защита от ботов, и возможность убрать или закрыть баннеры, которые не дают узнать основную информацию. Иногда случается, что после обновления дизайна сайт или приложение становится недоступным для скринридера, хотя до этого незрячий человек мог с ним взаимодействовать", - отмечается в сообщении фонда.

Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" основан в 2006 году российским предпринимателем и меценатом Алишером Усмановым. В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд" фонд развивает инклюзивную среду в России и оказывает социокультурную поддержку инвалидам по зрению. Everland - социальный предпринимательский проект. Оказывает услуги бизнесу и НКО по направлениям дизайн, контент, digital, юридическое сопровождение. Все сотрудники проекта - специалисты с инвалидностью.