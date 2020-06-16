МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. VII Форум регионов Белоруссии и России планируется провести 23-25 сентября в Минске и Минской области. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Анатолий Исаченко на заседании оргкомитета форума в режиме видеоконференции.

"Сегодня на оргкомитете мы должны согласовать дату. Это 23, 24 и 25 сентября", - отметил он.

Как уточнил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Юрий Воробьев, основным днем форума станет 25 сентября, когда состоится пленарное заседание.

Центральной темой предстоящего мероприятия станет историческое наследие Великой Победы и ее влияние на развитие государств на современном этапе.

Первый Форум регионов Белоруссии и РФ состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, потом снова в белорусской столице, а далее в Москве и Могилеве. Тема прошедшего в июле 2019 года в Санкт-Петербурге мероприятия - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран. По результатам шести предыдущих форумов было подписано 302 соглашения о сотрудничестве, сумма коммерческих контрактов достигла $2 млрд.